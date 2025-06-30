Минобороны: российская ПВО уничтожила за ночь 15 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, в небе над Курской областью и в акватории Азовского моря. Об этом сообщается в обновленной информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.

В сообщении говорится, что системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 10 были сбиты над Курской областью, а еще 5 — над водами Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Курской области и 5 — над акваторией Азовского моря», — приводится в сообщении оборонного ведомства.

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