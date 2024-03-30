Минобороны: российские артиллеристы разгромили вражеский склад боеприпасов на херсонском направлении

Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 наносили удары по противнику на правом берегу Днепра. Им удалось уничтожить неприятельский склад, на котором хранились боеприпасы. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС .

Артиллеристы выполняют целый ряд задач, противодействуя неприятелю. Они ведут огонь по бронетехнике, по плавсредствам, которые пытаются пересечь Днепр, по укрепленным позициям и замаскированным складам.

«Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут», - сообщили военные.

Гаубичная батарея 122-миллиметровых артсистем Д-30 наносила удары по позициям ВСУ и сумела нащупать и поразить склад ВСУ, на котором хранились боеприпасы.

Ранее сообщалось, что российские десантники нанесли не менее 40 ударов дронами по противнику под Артемовском. Они сумели уничтожить большое количество как техники, так и живой силы неприятеля.