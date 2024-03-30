Минобороны: российские артиллеристы разгромили вражеский склад боеприпасов на херсонском направлении
Фото: [pxhere.com]
Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 наносили удары по противнику на правом берегу Днепра. Им удалось уничтожить неприятельский склад, на котором хранились боеприпасы. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС.
Артиллеристы выполняют целый ряд задач, противодействуя неприятелю. Они ведут огонь по бронетехнике, по плавсредствам, которые пытаются пересечь Днепр, по укрепленным позициям и замаскированным складам.
«Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут», - сообщили военные.
Гаубичная батарея 122-миллиметровых артсистем Д-30 наносила удары по позициям ВСУ и сумела нащупать и поразить склад ВСУ, на котором хранились боеприпасы.
Ранее сообщалось, что российские десантники нанесли не менее 40 ударов дронами по противнику под Артемовском. Они сумели уничтожить большое количество как техники, так и живой силы неприятеля.