Российские военнослужащие Никита Суровцев и Станислав Бобрик проявили мужество в ходе боевых действий, уничтожив более двух десятков противников и обеспечив успех наступления своих подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Рядовой Никита Суровцев действовал в составе штурмовой группы при зачистке позиций противника в городской застройке. Под плотным минометным обстрелом и атаками дронов он ворвался в здание, где ликвидировал пять противников. Продолжая зачистку, вступил в перестрелку с еще одной группой и уничтожил троих, получив при этом ранение. Несмотря на повреждения, он оказал себе помощь и удерживал позиции до подхода подкрепления.

Другой эпизод связан с сержантом Станиславом Бобриком, командиром штурмовой группы. Его подразделение, используя особенности местности, смогло зайти на опорный пункт врага с тыла. Бобрик первым ворвался в укрепление, ликвидировав четверых. После этого его группа зачистила объект, уничтожив еще десять бойцов противника. По данным военного ведомства, операция завершилась успешно и без потерь со стороны российских военнослужащих.

