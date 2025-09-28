Минобороны сообщило о перехвате 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями

"Двадцать восьмого сентября в период с 13.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО.

Воздушные цели были нейтрализованы в период с 13:30 до 23:00 по московскому времени. Тринадцать из них сбиты над территорией Белгородской области, еще один беспилотный летательный аппарат — над Курской областью.

До этого сообщалось, что российская ПВО сбила за ночь 41 украинский беспилотник.