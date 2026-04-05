В Новороссийске после атаки беспилотника загорелся жилой дом

В Новороссийске в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание в жилом многоквартирном доме. По данным, распространенным Telegram-каналом SHOT , повреждения зафиксированы на верхних этажах здания, где после удара возник пожар.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил часть верхнего уровня дома. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые приступили к ликвидации последствий.

Официальные структуры на момент публикации подробной информации о характере повреждений и возможных пострадавших не представили. Данные о состоянии жильцов и масштабе ущерба уточняются.

По предварительной информации, воздушная тревога и атаки беспилотников в Краснодарском крае продолжаются уже несколько часов. Ранее также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

Ранее сообщалось, что десятки беспилотников ликвидированы над регионами РФ.