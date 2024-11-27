Минобороны сообщило о перехвате 22 дронов над регионами России

В ночь с 26 на 27 ноября российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 22 украинских дрона в различных регионах России, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Наибольшее количество беспилотников, а именно десять, было сбито в Ростовской области. Семь дронов уничтожили в Белгородской области, два — в Воронежской, и по одному беспилотнику ликвидировали над Курской, Брянской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Копанки в Харьковской области.