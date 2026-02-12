Минобороны сообщило о перехвате 66 беспилотников за три часа
Минобороны РФ: ПВО отразила атаку дронов над четырьмя регионами России
Средства противовоздушной обороны России в четверг вечером уничтожили несколько десятков беспилотников, зафиксированных над рядом регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, дежурные расчеты ПВО работали в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. За этот промежуток времени было обнаружено и сбито 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Наибольшее число перехватов, как уточнили в министерстве, пришлось на Ростовскую область — там ликвидировали 43 цели. Над Курской областью, по информации ведомства, уничтожено 20 беспилотников. Еще два аппарата были сбиты в небе над Белгородской областью и один — над территорией Волгоградской области.
В Минобороны отметили, что все цели были своевременно обнаружены и поражены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что ВСУ массированно атакуют Волгоградскую область.