Минобороны сообщило о потере связи с военно-транспортным Ан-26 над Крымом

31 марта во время планового перелета над Крымским полуостровом военно-транспортный самолет Ан-26 утратил связь с диспетчерскими службами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что на самолет не оказывалось поражающее воздействие. Судьба находившегося на борту экипажа и пассажиров на текущий момент остается неизвестной.

Для поиска самолета и его экипажа к предполагаемому месту происшествия направлены поисково-спасательные группы. Минобороны подчеркнуло, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

По данным официального источника, потеря связи с Ан-26 произошла около 18:00 по московскому времени, при этом никаких признаков внешнего воздействия на борт зафиксировано не было.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на регионы России.