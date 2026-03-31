Минобороны сообщило о потере связи с военно-транспортным Ан-26 над Крымом
Минобороны РФ: Ан-26 пропал во время планового перелета
31 марта во время планового перелета над Крымским полуостровом военно-транспортный самолет Ан-26 утратил связь с диспетчерскими службами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что на самолет не оказывалось поражающее воздействие. Судьба находившегося на борту экипажа и пассажиров на текущий момент остается неизвестной.
Для поиска самолета и его экипажа к предполагаемому месту происшествия направлены поисково-спасательные группы. Минобороны подчеркнуло, что работы ведутся в круглосуточном режиме.
По данным официального источника, потеря связи с Ан-26 произошла около 18:00 по московскому времени, при этом никаких признаков внешнего воздействия на борт зафиксировано не было.
Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на регионы России.