Минобороны сообщило о сбитии украинских БПЛА над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны в вечерние часы 6 октября перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, сбивали БПЛА в период с 20:40 до 23:00. Дежурные расчеты ПВО успешно обезвредили:

четыре дрона над территорией Курской области;

два — над Брянской областью;

один — над Белгородской областью;

еще один — над Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что в результате ночного удара беспилотников по Дзержинску один местный житель получил травмы. Обломки БПЛА также стали причиной нескольких возгораний в частных домах. Кроме того, были повреждены стекла в жилых зданиях и кровля на одной из автозаправочных станций.