Минобороны сообщило о сбитии украинских БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над российскими регионами
Российские средства противовоздушной обороны в вечерние часы 6 октября перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, сбивали БПЛА в период с 20:40 до 23:00. Дежурные расчеты ПВО успешно обезвредили:
- четыре дрона над территорией Курской области;
- два — над Брянской областью;
- один — над Белгородской областью;
- еще один — над Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что в результате ночного удара беспилотников по Дзержинску один местный житель получил травмы. Обломки БПЛА также стали причиной нескольких возгораний в частных домах. Кроме того, были повреждены стекла в жилых зданиях и кровля на одной из автозаправочных станций.