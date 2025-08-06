Российская ПВО перехватила за день три беспилотника в Смоленской области

На протяжении среды, 6 августа, противовоздушной обороне удалось нейтрализовать в Смоленской области три неприятельских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

Губернатор утверждает, что украинские налеты на Смоленскую область не привели 6 августа к каким-либо разрушениям либо пострадавшим.

«В течение дня силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены еще три БПЛА на территории Смоленской области», — указал он.

Анохин напомнил, что во время угрозы атаки беспилотников стоит держаться подальше от открытых мест и окон, а также не снимать налеты и их последствия. При обнаружении обломков дронов необходимо держаться от них подальше и немедленно сообщать о находке в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в районе пляжа Любимовка-2 обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат. Объект находился примерно в 50 м от берега. По предварительным данным, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или сбит во время одной из атак ВСУ на город.