Минобороны сообщило об уничтожении 139 беспилотников над регионами России

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение трех часов дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы вечером 24 марта в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники были обнаружены и сбиты над территориями Брянской области, Смоленской области, Калужской области, Новгородской области, Ленинградской области, Московским регионом и Республикой Крым.

В министерстве уточнили, что все аппараты были своевременно обнаружены дежурными средствами ПВО и уничтожены в воздухе.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до трех.