Минобороны: украинская армия использовала воздушный шар для атаки российских регионов
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Сегодня утром ВСУ предприняли атаку российских объектов, при этом они применили воздушный шар. Об этом сообщили представители министерства обороны РФ, слова его представителей привело издание «Царьград».
Атака была произведена сегодня, 16 апреля, в 8.15 утра. Украинский воздушный шар пересек границу Украины и Курской области, чтобы нанести воздушный удар.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации», - указали в военном ведомстве.
Дежурными средствами противовоздушной обороны этот шар был уничтожен, воздушный удар был сорван.
Курская область практически ежедневно подвергается атакам с сопредельной стороны. Обычно ВСУ используют для этого беспилотники, которые также успешно перехватываются российской ПВО.