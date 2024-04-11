Российская ПВО сбила три украинских дрона над Курской областью

Сразу три беспилотника ВСУ были перехвачены над территорией Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт, сделав соответствующую запись в своем Telegram-канале.

Ночью украинская армия пыталась нанести новый террористический удар по российской территории, но дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и пресекли эту атаку.

«Ночью в Фатежском районе Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа», - написал губернатор.

По его утверждению, при инциденте никто не пострадал. Разрушений также не было отмечено.

Ранее Старовойт сообщал, что при очередной атаке украинского БПЛА в области погибли три человека, среди них двое детей. Дрон сбросил на автомобиль взрывчатку, это и стало причиной гибели мирных жителей.