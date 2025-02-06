Умеров объявил о развертывании на фронте роботизированных подразделений ВСУ

В украинских бригадах появятся специальные роботизированные подразделения, которым предстоит выполнять целый ряд задач. Об этом в телеграм-канале сообщил Рустем Умеров, глава украинского Министерства обороны.

По утверждению министра, ВСУ еще летом 2024 года начали проводить испытания беспилотных наземных комплексов. Наработанный опыт позволяет украинским военным создавать целые подразделения, которые станут применяться как в обороне, так и наступлении. Им предстоит заниматься эвакуацией раненых, минированием и разминированием, а также многими другими задачами.

«Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии», — указал Умеров.

Он добавил, что такие системы уже используются на поле боя и цель командования ВСУ — внедрять их как можно более глубоко, чтобы сохранять жизни своих солдат.

Ранее появились сообщения о целой серии атак украинских военных на Запорожскую область. Под удар попали гражданские автомобили и вышка сотовой связи.