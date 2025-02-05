ВСУ атаковали объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Запорожской области

Запорожская область подверглась серии атак со стороны ВСУ, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в телеграм-канале.

Он отметил, что ВСУ нанесли удар беспилотником по вышке сотовой связи в селе Любимовка, в результате чего оборудование получило повреждения.

Кроме того, зафиксированы атаки на гражданские автомобили. Тицкий сообщил, что в селе Бурчак беспилотник повредил гражданский автомобиль, а в селе Смелом Куйбышевского района беспилотник атаковал автомобиль предприятия «Таврия-Энерго», повредив его осколками.

В Каменке-Днепровской произошли несколько артиллерийских обстрелов с использованием кассетных боеприпасов.

Также артобстрелу подверглась береговая линия Энергодара. Там зафиксировано не менее трех взрывов. Информация о пострадавших и точном масштабе повреждений уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде один человек пострадал при падении обломков сбитого беспилотника ВСУ.