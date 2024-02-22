Минобороны Украины подтвердило получение десятков БТР

Помимо бронетранспортеров М113 Украина получила новую партию боеприпасов. Полученные машины оборудовали для эвакуации раненых. Сам Умеров не уточнил, какая именно страна передала Украине БТР и боеприпасы.

Известно, что данную технику еще с 2023 года обещала передать Болгария. Однако в 2024-м ей пришлось оправдываться за отсутствие поставок. Как уточнили в болгарском МО, БТР уже готовы, но у них нет спонсора транспортировки. Не исключено, что страна нашла выход из этой ситуации.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулировать конфликт. Также в Минобороны РФ предупреждали, что любые западные грузы военного содержания на территории СВО станут законной целью.

Ранее сообщалось о причинах нехватки боеприпасов в рядах ВСУ.