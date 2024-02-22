Минобороны Украины подтвердило получение десятков БТР
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Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна получила десятки бронемашин M113 и ожидает еще сотню аналогичной техники, пишет РИА Новости.
Помимо бронетранспортеров М113 Украина получила новую партию боеприпасов. Полученные машины оборудовали для эвакуации раненых. Сам Умеров не уточнил, какая именно страна передала Украине БТР и боеприпасы.
Известно, что данную технику еще с 2023 года обещала передать Болгария. Однако в 2024-м ей пришлось оправдываться за отсутствие поставок. Как уточнили в болгарском МО, БТР уже готовы, но у них нет спонсора транспортировки. Не исключено, что страна нашла выход из этой ситуации.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулировать конфликт. Также в Минобороны РФ предупреждали, что любые западные грузы военного содержания на территории СВО станут законной целью.
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