В Министерстве обороны Украины собираются привлечь к разминированию территорий ветеранов, инвалидов и женщин. Об этом сообщает на официальном сайте ведомства.

Украинское оборонное ведомство сообщило об усилении противоминной деятельности. В рамках этого процесса объявили, что к работе по обезвреживанию мин будут привлекать женщин, инвалидов, ветеранов и жителей других категорий. Это, как подчеркнули в министерстве, якобы позволит обеспечить «равный доступ к работе в этой сфере».

Примечательно, что такие перемены введи после заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Он заявлял, что в стране в ближайшее время могут мобилизовать еще 160 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась принимать сотни пленных в рамках обмена с Россией.