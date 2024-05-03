Минобороны: военнослужащий РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
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Российскому гвардии ефрейтору Олегу Голобокову удалось в одиночку уничтожить более 10 военнослужащих вражеского пулеметного расчета, что помогло его группе выполнить свою задачу без потерь, рассказали представители Министерства обороны РФ. Их слова передает информационное агентство РИА Новости.
Согласно информации ведомства, отечественный военнослужащий Олег Голобоков, действуя в составе группы соотечественников, получил данные о нахождении живой силы украинских ВС, расположившись в заброшенном здании, расположенном на окраине одного населенного пункта.
По словам представителей, Олег двигался скрытно и умело пользовался укрытиями. Благодаря этому, он преодолел заминированный врагом участок и остался незамеченным, подчеркнули в МО. После этого, Олег смело и решительно приступил к штурму вражеского расчета, уничтожив десятерых противников при помощи прицельного огня из гранатомета, сообщили представители ведомства.
Остальные противники, оставив позиции, отступили, подчеркнули в министерстве.
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