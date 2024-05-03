Минобороны: военнослужащий РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Российскому гвардии ефрейтору Олегу Голобокову удалось в одиночку уничтожить более 10 военнослужащих вражеского пулеметного расчета, что помогло его группе выполнить свою задачу без потерь, рассказали представители Министерства обороны РФ. Их слова передает информационное агентство РИА Новости .

Согласно информации ведомства, отечественный военнослужащий Олег Голобоков, действуя в составе группы соотечественников, получил данные о нахождении живой силы украинских ВС, расположившись в заброшенном здании, расположенном на окраине одного населенного пункта.

По словам представителей, Олег двигался скрытно и умело пользовался укрытиями. Благодаря этому, он преодолел заминированный врагом участок и остался незамеченным, подчеркнули в МО. После этого, Олег смело и решительно приступил к штурму вражеского расчета, уничтожив десятерых противников при помощи прицельного огня из гранатомета, сообщили представители ведомства.

Остальные противники, оставив позиции, отступили, подчеркнули в министерстве.

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