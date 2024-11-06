Минобороны: ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

В ходе операции также были нейтрализованы восемь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда из системы залпового огня HIMARS, изготовленной в США, и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По информации ведомства, с начала специальной военной операции были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 298 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 063 танка и других бронемашин. А также 1484 боевых машины реактивных систем залпового огня, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 010 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР.