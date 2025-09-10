Минобороны: ВСУ атаковали регионы с помощью БПЛА, 22 дрона сбиты ПВО

Силы ПВО сбили за вечер 22 украинских БПЛА над российскими регионами

Безопасность
Фото: [Минобороны России]

Министерство обороны РФ сообщило, что противовоздушные силы обороны успешно нейтрализовали 22 украинских дрона в различных регионах.

Российские силы ПВО перехватили шесть беспилотников над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской, два — над Крымом. По одному дрону сбили над Белгородской областью и над Черным морем.

«ПВО с 17.40 до полуночи уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО отразили атаку 31 БПЛА над регионами.

Актуально