Минобороны: ВСУ атаковали регионы с помощью БПЛА, 22 дрона сбиты ПВО

Российские силы ПВО перехватили шесть беспилотников над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской, два — над Крымом. По одному дрону сбили над Белгородской областью и над Черным морем.

«ПВО с 17.40 до полуночи уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО отразили атаку 31 БПЛА над регионами.