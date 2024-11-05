Минобороны: за ночь система ПВО ликвидировала шесть БПЛА украинских войск

В минувшую ночь на 5 ноября российская ПВО нейтрализовала шесть украинских беспилотников в зоне Брянской области, как сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Задействованные системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую степень эффективности в выявлении и нейтрализации угроз, что подтверждает постоянное совершенствование оборонительных технологий страны.

Ранее сообщалось, что 1 ноября украинские боевики под покровом ночи вновь предприняли попытку атаковать приграничную с Украиной Брянскую область. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, один из вражеских дронов угодил в жилую многоэтажку в Брянске.