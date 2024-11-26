Минобороны заявило о подготовке ответа на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

Российские военные готовят ответ ВСУ на их атаки на Курскую область, которые происходят с применением ракет ATACMS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, слова его представителей привело РИА Новости.

По утверждению военных, на протяжении трех последних дней ВСУ дважды атаковали Курскую область ракетами ATACMS. В первый раз они выпустили пять ракет, еще через двое суток во время воздушного удара было выпущено уже восемь таких боеприпасов.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — указано в сообщении военного ведомства.

При первой украинской атаке было перехвачено три неприятельских ракеты, при попытке второго удара удалось нейтрализовать уже семь ATACMS. Из-за атак противника пострадала радиолокационная станция, несколько военнослужащих получили ранения.

Ранее депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что противоракетные комплексы THAAD, которые производятся в США, вряд ли помогут Зеленскому, даже если Америка их и поставит на Украину. Данные системы не уберегут ВСУ от ударов российским «Орешником».