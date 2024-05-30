Как сообщает Washington Post со ссылкой на заявление одного из украинских чиновников, в вооруженных силах Украины среди мобилизованных царят упаднические настроения.

Неназванный спикер сообщил о том, что попавшие под мобилизацию мужчины не прошли нужное обучение, а также не имеют необходимую экипировку. Кроме того, у них нет никого желания принимать участие в продолжающемся противостоянии Украины и России.

Также издание пишет о невозможности нового закона об усилении мобилизации ликвидировать острую нехватку штата военных. Украинский чиновник заявил, что не стал бы заниматься выстраиванием стратегии, основанной на том, что через год ВСУ обретут большую силу.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь НАТО в очередной раз подтвердил право Украины наносить удары по территории России. Это заявление он сделал во время интервью испанскому изданию Vanguardia.