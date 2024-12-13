Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ракет ATACMS

ВСУ нанесли удар по аэродрому в Таганроге с помощью ракет ATACMS, после этого им дали достойный ответ. Был атакован топливно-энергетический комплекс Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, данное заявление привело РИА Новости.

После того как украинская армия обстреляла аэродром под Таганрогом шестью ракетами ATACMS, было принято решение об ответном ударе. ВС РФ атаковали большое количество объектов ТЭК на Украине.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — указали военные.

При обстреле украинской территории применялись беспилотники, а также высокоточные средства с большой дальностью действия.

Ранее о массированном ракетном ударе по украинской территории сообщил общественник Рогов. По его данным, под удар попали сразу ряд областей, в том числе и на западе Украины. Пострадали и регионы в центральной, а также восточной частях страны.