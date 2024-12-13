Рогов заявил о массированном ракетном ударе по Украине
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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о крупномасштабном ракетном обстреле, произошедшем на территории Украины в пятницу, 13 декабря. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Рогова, с пяти часов утра идет интенсивный ракетный удар в зонах, контроль над которыми осуществляет режим Зеленского.
Основной удар был направлен в сторону Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области. Также поступали сообщения о взрывах в Киеве, а также в Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Полтавской областях.
По данным украинских СМИ, в Одессе после взрывов была приостановлена работа электротранспорта и отключено водоснабжение.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области продолжается эвакуация из 344 населенных пунктов.