Минприроды РФ: собственники затонувших танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Собственники танкеров, которые потерпели кораблекрушение в акватории Азовского моря, возьмут на себя ответственность за подъем и утилизацию этих судов. Об этом сообщил Александр Козлов, глава Министерства природы РФ, его слова привел ТАСС.

По утверждению министра, один из собственников уже подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации погибшего танкера. Сейчас ожидается такое же подтверждения от собственника второго судна.

« Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — указал Козлов.

Он добавил, что сейчас самым важным является уборка грунта с берега, где уже впитался мазут. Это позволит ему не уйти еще глубже при повышении температуры окружающего воздуха. По этой причине к месту ликвидации последствий аварии прибудет еще больше техники, это произойдет в ближайшее время.

В то же время начались следственные действия, которые должны выяснить величину нанесенного ущерба. Компетентные люди проведут оценку, насколько пострадала флора и фауна, а также то, какую площадь побережья придется очищать от нефтепродуктов.

Ранее эксперт Каваносян предупредил, что пятно мазута в море может сменить направление своего дрейфа. В итоге его может вынести к побережью Керченского полуострова вместо Краснодарского края. Властям стоит приготовиться к тому, чтобы сменить вектор приложения своих усилий.