Минтранс Казахстана: на борту разбившегося в Актау самолета находилось 16 россиян

На борту разбившегося самолета в Актау находилось 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана и 3 из Киргизии. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости, посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в авиакатастрофе в Актау. По ее словам, дипломаты России в Казахстане будут внимательно следить за развитием событий.

Согласно данным Министерства чрезвычайных ситуаций республики, 25 человек выжили в результате происшествия, сейчас они получают медицинскую помощь в больницах с серьезными травмами.

В то же время SHOT пишет, что все пилоты, предположительно, погибли, а из числа членов экипажа выжил лишь один человек. Общее число жертв составляет как минимум 16 человек, которые были выброшены из самолета при его приземлении.

Ранее был опубликован полный список пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау.