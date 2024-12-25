Опубликован полный список пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау

Опубликован полный список пассажиров, которые находились на борту рейса Баку-Грозный, потерпевшего крушение в Казахстане. Информация размещена в телеграм-канале Baza.

Mash пишет о том, что не менее 10 человек погибли в результате крушения. Из-за сильного удара они были выброшены из салона. 14 пострадавших были госпитализированы в Мангистаусскую областную больницу, где в данный момент проходят медицинское обследование.

Служба по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила, что пожарные уже завершили тушение пожара, возникшего на месте аварии пассажирского самолета.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС отметила, что российское посольство в Казахстане поддерживает связь с местными властями по вопросу авиакатастрофы в Актау.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о шести выживших после падения самолета в Актау.