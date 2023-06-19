Подмосковный Минтранс поздравляет мотоциклистов с их праздником и напоминает об основных правилах езды

19 июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. По этому поводу Минтранс Московской области напоминает о правилах безопасности.

Самое важное для мотоциклистов — выходить на трассу в экипировке с яркими отражателями, не лихачить, не делать опасных маневров. И хорошо уяснить, что мотоциклы непременно попадают в поле зрения камер видеонаблюдения.

Международный праздник любителей езды на мотоцикле впервые состоялся 22 июля 1992 года. Согласно статистике, в нашей стране зарегистрировано 2,31 млн единиц мототехники, что составляет около 4 процентов автопарка.

Ранее мы сообщали, что электричка «Иволга 3.0» успешно прошла испытания на Казанском направлении в Подмосковье.