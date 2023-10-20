Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов сменить резину на зимнюю

В ведомстве рассказали, что в предстоящие выходные в регионе температура местами опустится до минус шести градусов. Кроме того, прогнозируются осадки о гололедица в ночное время. В ближайшие две недели погода будет только ухудшаться.

Так, в первую очередь необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. «Переобувка» рекомендуется, когда среднесуточная температура составляет плюс пять градусов. По прогнозам синоптиков, в предстоящие две недели будет именно такая погода.

«При более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этой ситуации управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду», — предупредили в ведомстве.

Также перед зимним сезоном нужно в том числе проверить ремень ГРМ, тормозную систему, поставить новые свечи, заменить колодки, изношенные элементы и установить зимние дворники.

Фото: [ пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО ]

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