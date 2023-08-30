Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее на дорогах с приходом осени

На дорогах Подмосковья в преддверии первого сентября стало больше транспортных средств — их число увеличилось почти на девяносто тысяч, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В связи с началом нового учебного года водителей призвали четко следить за скоростным режимом. В ведомстве напомнили, что перед образовательными учреждениями в черте населенных пунктов скорость должна быть снижена до двадцати километров в час, за пределами населенных пунктов — до тридцати километров в час. Также автомобилистов призвали снижать скорость до минимума перед пешеходными переходами и не совершать резких маневров.

В Минтрансе Московской области указали на строгое соблюдение правил дорожного движения. Кроме того, водителей призвали быть внимательнее во дворах, на парковках и возле школ, а пешеходам напомнили об опасности выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области будут введены двадцать транспортных объектов.