Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными на дорогах во время снегопада

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывают автолюбителей быть аккуратными на дорогах в связи с надвигающимся на регион циклоном «Ольга», который принесет рекордные снегопады.

Отмечается, что синоптики прогнозируют, что в среду выпадет около четверти от месячной нормы. Морозы усилятся, также возможна метель с ухудшением видимости до 500 метров. Водителей просят минимизировать поездки на личном транспорте и быть предельно аккуратными на дорогах.

По прогнозам, снегопад продолжится до четверга, также возможны небольшие осадки в выходные. Температура до конца недели будет колебаться до -15° днем и до -23° ночью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что обход Малых Вязем откроется уже в конце года.