Минцифры внесло предложение об экспериментальной сдаче биометрии иностранцами

Минцифры заявило о намерении запустить с 1 декабря текущего года экспериментальный сбор биометрических данных лиц, не имеющих гражданства России для въезда в страну. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Федеральный портал проектов.

Иностранцы должны будут позволить сделать снимок своего лица и сдать отпечатки пальцев на паспортом контроле в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково.

В случае, если планируется безвизовый въезд в страну, иностранные граждане должны будут заблаговременно сдать биометрические данные в специальной программе.

Отмечается, что новые правила не затронут граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов. Запуск проекта в пилотном режиме начнут в два этапа. При успехе новой системы изменения внесут на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что ввод биометрии для туристов, въезжающих в Турцию, не коснется россиян.