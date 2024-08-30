Минувшей ночью в России сбили 18 украинских БПЛА

Средства ПВО российской стороны сбили 18 беспилотников минувшей ночью. Отмечается, что дроны ликвидировали в четырех регионах России: в воздушном пространстве над Брянской, Калужской, Белгородской областями и Крымом. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Большая часть попыток украинских террористических атак была пресечена под Брянском — там сбили 11 беспилотников, над Калужской областью ликвидировали четыре дрона, в Крыму и Белгородской области по одному, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в ряде регионов России объявили опасность атаки с воздуха силами вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такой режим ввели в Курской, Белгородской и Воронежской области. Мирных жителей призвали спрятаться в укрытиях, по возможности не покидать безопасное место и не выходить на улицу.