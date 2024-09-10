Минздрав предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Аферисты звонят и предлагают установить новое приложение Минздрава, с помощью которого можно получить кешбэк за недавно полученные медицинские услуги. После установки приложения предлагается заполнить форму для ввода данных, которая в итоге дает мошенникам доступ к банковской карте жертвы.

В Минздраве отметили, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все сервисы доступны на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стал генерал КГБ в отставке Юрий Яровенко, отдавший аферистам не менее 60 млн руб.