Мирные жители пострадали при массированном обстреле ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле со стороны украинских формирований. Их действия привели как минимум к двум пострадавшим.

По словам Сальдо, ВСУшники выпустили более 40 артиллерийских снарядов в сторону десяти населенных пунктов левобережья Херсонской области. Удары привели к повреждениям и двум пострадавшим. Ранения получили 38-летний и 71-летний мужчины. Они проживают в Алешках и Райском соответственно.

Пострадавших госпитализировали с травмами, им оказывается необходимая помощь.

Напомним, Херсонская область по большей части находится под контролем России. Правобережье Днепра и г. Херсон удерживают украинские войска.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.