«Общественное»: в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В ночь на четверг, 26 сентября, в столице Украины Киеве прогремели несколько мощных взрывов, передает телеканал «Общественное».

Согласно последним данным онлайн-карты, опубликованной украинским Минцифры, в настоящее время в Киеве объявлена воздушная тревога. Характер взрывов, наличие пострадавших и степень поражения не уточняются.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Мониторинговые украинские группы сообщили также, что взрывы раздались в Киевской и Винницкой областях Украины. А в Хмельницкой области взрыв прозвучал в районе города Староконстантинов, где находится крупный военный аэродром ВСУ.

Ранее сообщалось, что Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.