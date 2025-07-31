Мирный житель погиб при обстреле Шебекино в Белгородской области

Трагический инцидент произошел в Шебекино, где в результате обстрела ВСУ погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, мужчина погиб на месте до прибытия медиков. Гладков выразил глубокие соболезнования семье мужчины.

Обстрел также причинил значительный вред городской инфраструктуре. В четырех частных домах в результате атаки со стороны ВСУ полностью выбиты окна и повреждены крыши. Осколки снарядов посекли фасад и повредили одно из социальных учреждений. Досталось и припаркованному рядом автомобилю.

«Кроме того, имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — добавил губернатор Белгородской области.

На месте происшествия работают аварийные службы и спасатели, которые оперативно устраняют последствия обстрела и оценивают масштабы разрушений. Все необходимые восстановительные работы уже проводятся.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ в Пологовском муниципальном округе погибли три человека.