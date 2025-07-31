В Запорожской области в результате атаки ВСУ погибли три человека

Трагедия произошла в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, где в результате террористической атаки ВСУ по гражданскому автомобилю погибли три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Жертвами украинского дрона стали женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и еще одна женщина 1971 года рождения. Водитель транспортного средства, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Глава Запорожской области уточнил, что пострадавшему и семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что российские военные чудом уцелели после атаки украинского дрона благодаря «буханке». Отмечалось, что БПЛА застрял в лобовом окне транспортного средства.