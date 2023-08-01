Мирный житель погиб во время украинского обстрела Донецка
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
Один мирный житель в Донецке погиб во время очередного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили в официальном канале представительства ДНР в СЦКК 1 августа.
Известно, что погибла женщина 1944 года рождения, она в момент обстрела находилась на улице Челюскинцев.
Также еще два человека получили ранения: это женщина 1967 года рождения, в которую попали осколки в переулке Галицком, а также мужчина 1943 года рождения, который находился в момент атаки на улице Челюскинцев.
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