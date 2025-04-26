Родион Мирошник, посол МИД РФ, занимающийся расследованием преступлений киевского режима, заявил о наличии данных о сотнях жертв среди гражданского населения в Суджанском районе Курской области, передает РИА Новости.

Мирошник подчеркнул, что для окончательного подтверждения указанных сведений необходимо проведение дальнейшего расследования.

Напомним, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил.