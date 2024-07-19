Мировой сбой в работе авиакомпаний и аэропортов не затронул Россию

Глобальный сбой в работе авиакомпаний и аэропортов произошел в нескольких странах в пятницу, 19 июля.

Как пишет SHOT, сбой произошел в Турции, США, Германии, Австралии. Россию ограничение функционирования пока не коснулось. Источник издания рассказал, что российские перевозчики продолжают выполнять рейсы. Также у пассажиров не наблюдаются проблемы с покупкой билетов и регистрацией.

СМИ сообщили, что такие крупные американские компании как American Airlines, United Airlines и Delta приостановили полеты. Проблемы также возникли в работе известной и востребованной турецкий авиакомпании Turkish Airlines.

Аэропорт Берлина временно приостановил работу из-за технического сбоя. В Испании также были задержаны рейсы.

По данным источников, в Австралии из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и местные авиакомпании.

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