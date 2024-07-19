Мировой сбой в работе авиакомпаний и аэропортов не затронул Россию
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Глобальный сбой в работе авиакомпаний и аэропортов произошел в нескольких странах в пятницу, 19 июля.
Как пишет SHOT, сбой произошел в Турции, США, Германии, Австралии. Россию ограничение функционирования пока не коснулось. Источник издания рассказал, что российские перевозчики продолжают выполнять рейсы. Также у пассажиров не наблюдаются проблемы с покупкой билетов и регистрацией.
СМИ сообщили, что такие крупные американские компании как American Airlines, United Airlines и Delta приостановили полеты. Проблемы также возникли в работе известной и востребованной турецкий авиакомпании Turkish Airlines.
Аэропорт Берлина временно приостановил работу из-за технического сбоя. В Испании также были задержаны рейсы.
По данным источников, в Австралии из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и местные авиакомпании.
Ранее мы сообщали, что самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минеральных водах.