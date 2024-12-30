Mirror: в Великобритании ограблен особняк на миллионы долларов

По данным лондонского уголовного розыска, грабитель в британской столице залез в особняк и украл уникальные ювелирные изделия общей стоимостью 10,4 млн фунтов стерлингов, или 13 млн долларов. Об этом сообщает газета Mirror .

Уточняется, что украденные ювелирные изделия по большей части имеют характерный и уникальный дизайн.

Отмечается, что преступник действовал в одиночку. Во время отсутствия хозяев он проник в дом и похитил браслет из золота и изумрудов, кольца с бриллиантами и сапфирами, бриллиантовые серьги, бриллиантовые, сапфировые, золотые и платиновые колье. Также он прихватил с собой бренда Hermes стоимостью 188 тыс. долларов.

Поясняется, что пострадавшие готовы выплатить вознаграждение за поимку преступника в размере полумиллиона фунтов, то есть почти 630 тыс. долларов, а также еще 10% от стоимости каждой найденной вещи.

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