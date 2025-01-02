Боевики ВФУ ударили по населенному пункту Ивановской в Курской области, принеся множество разрушений. Как сообщает СК России, было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки украинских сил.

Боевики ВС Украины атаковали село в Рыльском районе несмотря на праздники. 2 января зафиксировали прилеты в Дом культуры и еще несколько зданий. ВФУ наносили ракетные удары, из-за которых произошли частичные обрушения гражданских и социально значимых зданий.

Отмечается, что в Ивановском пострадала женщина из ДК: ее направили в больницу. В связи с атакой ВСУ было возбуждено уголовное дело о теракте.

Как сообщал в канале Telegram врио главы Курской области, в семи частных домах выбило окна, тепловые контуры домов пришлось закрывать пленкой. Также повреждения получил продуктовый магазин и ПВЗ известного маркетплейса.

«В ходе дополнительного обследования с. Ивановское Рыльского района, ставшего сегодня мишенью для обезумевших нацистов, выявлены несколько большее число повреждений в жилых домах», — написал Александр Хинштейн.

Незначительные повреждения на газовой трубе привели к перебоям в подаче ресурса. В настоящее время газоснабжение в домах жителей восстановлено.

Также известно, что силы ПВО сбили четыре вражеских ракеты над Курской областью вечером, 2 января.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированный обстрел населенных пунктов в ДНР натовскими снарядами.