Украинские военные вновь устраивают обстрел Горловки в ДНР. В первый день 2025 года лишь за 45 минут ВСУ выпустили не меньше шести снарядов калибра 155 миллиметров.

Информацию об атаке Горловки распространило представительно ДНР в СЦКК. По его данным, обстрелам украинских сил из, предположительно, западного вооружения подверглась Дылеевка. Там зафиксировали атаку двумя натовскими снарядами калибра 155 мм. Аналогичное нападение произошло на Плещеевку.

Как отмечает РИА Новости, за атаки произошли за 45 минут. Всего украинские боевики выпустили не меньше шести снарядов натовского калибра.

Напомним, что Украине поставили с Запада дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Нередко из них совершаются украинские атаки на города и села в ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что российские войска начали операцию по зачистке Кураховской ТЭС от большой группировки ВСУ.