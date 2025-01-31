Мишустин обвинил чиновников Киргизии в попытках вымогательства у компаний РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим коллегой из Киргизии Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить необоснованные претензии и давление на российские компании.

По словам Мишустина, есть ряд вопросов, которые вызывают у него серьезную озабоченность, в частности – речь идет о необоснованных претензиях и неправовых заявлениях от представителей госорганов Киргизии высокого уровня. Так, претензии касаются добросовестных компаний, которые развивают экономику Киргизии, а также создают и рабочие места.

Мишустин отметил, что факты порой вымогательских действий изложены в ноте российского МИД.Касымалиев пообещал еще раз проговорить данные вопросы в Бишкеке и проинформировать о результатах российскую сторону.

Напомним, ранее Мишустин подписал указ об индесации пособий и соцвыплат.