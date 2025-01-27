Мишустин подписал указ об индексации пособий и соцвыплат на 9,5% с 1 февраля

Порядка 40 различных социальных выплат будут проиндексированы с 1 февраля. Их размер поднимут на 9,5%. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Тот на совещании со своими заместителями анонсировал подписание соответствующего указа.

«Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий», — указал глава Кабинета министров.

Были также назначены те, кто будет держать на своем контроле вопросы доиндексации пенсий. Социальными выплатами займется вице-премьер Татьяна Голикова, а повышение военных пенсий станет курировать Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало идею об изменении закона о получении гражданства. По новой инициативе всех мигрантов старше 14 лет при принятии гражданства обяжут принимать присягу. Те, кто откажется от нее, не получат паспорт гражданина РФ.