Мишустин поручил МЧС расселить в России эвакуированных из Палестины людей

Иностранцев и граждан РФ, которые вынуждено покинули Палестину, расселят по российским регионам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из Палестины эвакуировали не менее 1447 человек. Среди них есть иностранцы и граждане России, которых поручили расселить по 12 регионам страны. Обеспечением жилья должны будут заняться местные власти.

Среди регионов РФ Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская области (ЦФО), Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики (СКФО), а также Башкортостан и Татарстан (ПФО).

Чеченская Республика примет больше всего эвакуированных из Палестины: 250 человек. Меньше всего направят в Липецкую область (15 граждан).

Также регионы обязали отправлять ежемесячные отчеты МЧС о готовности к приему других граждан, которых будут эвакуировать.

Ранее сообщалось, что жителям Московской области напомнили про правила безопасности при паводках.