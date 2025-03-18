Мистическая субстанция на пляжах Австралии убила морских животных

В Южной Австралии на побережье возникла загадочная морская субстанция, похожая на пену, что привело к гибели морских обитателей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Плотная пена желтовато-зеленого оттенка, напоминающая слизь, заполонила пляжи Вайтпинга и Парсонс. Местные жители заметили в этой массе включения грязи и пузырьки с переливающимся радужным эффектом. Вместе с этой необычной пеной на берег выбрасывает мертвых морских коньков, рыб и осьминогов.

Более сотни серферов, побывавших вблизи «загрязненных» пляжей, жалуются на странные симптомы, такие как затуманенное зрение, раздражение глаз, кашель и проблемы с дыханием.

Один из пострадавших отметил, что это явное свидетельство наличия «чего-то странного в воде». Вероятно, именно эта пена стала причиной недомогания серферов.

Власти штата в лице Департамента охраны окружающей среды временно закрыли пляжи Вайтпинга и Парсонс для посещения. По предварительным данным, возникновение пены связано с активным размножением микроводорослей, чему способствуют застойные воды и высокие температуры. В последнее время в Южной Австралии наблюдается аномальная жара.

Ранее сообщалось, что исследователи зафиксировали загадочное озеро в Долине Смерти.