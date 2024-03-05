Младенца с гематомами и переломами госпитализировали в Подмосковье, прокуратура начала проверку

В Подмосковье госпитализировали 1,5-месячного младенца, у которого многочисленные переломы, гематомы и ушибы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Известно, что мальчик проживал в квартире в поселке Глебовский. Жилище находится в неудовлетворительном состоянии, также там ограниченное количество продуктов и одежды.

Истринская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей и органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что на даче в Дмитровском округе Подмосковья обнаружили тело шестнадцатилетнего подростка.